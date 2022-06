Verbraucherzentrale bemängelt Angaben auf veganem Eis

Düsseldorf (dpa/lnw)

Bei veganem Eis sind die Hersteller aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW nicht transparent genug und führen mit ihren Angaben bisweilen in die Irre. In einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung zu 53 veganen Eisprodukten bemängelte die Verbraucherschutzorganisation, dass die Herkunft der wichtigen Zutaten im Produkt «fast immer unklar» sei. Nur bei zwei Sorten sei angegeben, dass der verwendete Hafer und die Lupinen aus Deutschland stammten.

Von dpa