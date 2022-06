Verdacht auf Kunststoff in Puffreis-Schokolade

Stimpfach (dpa)

Der Süßwarenhersteller Hosta warnt vor dem Verzehr der in mehreren Bundesländern vertriebenen Puffreis-Schokolade mit dem Produktnamen «Nippon 200g». Es bestehe die Gefahr, dass Kunststoffteile in die Schokolade gelangt seien, hieß es am Freitag in einem auf lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Betroffen sind demnach Produkte der Chargen L291 und L292 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum März 2023.

Von dpa