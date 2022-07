Verdacht der Zwangsprostitution: Zwei Männer in U-Haft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen des Verdachts der Zwangsprostitution, des Besitzes von Kinderpornografie und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sind zwei Männer (20, 26) in Düsseldorf festgenommen worden. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, zwei minderjährige männliche Jugendliche dazu veranlasst zu haben, sich zu prostituieren. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung in Düsseldorf sei in der vergangenen Woche umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, teilten Polizei und die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) am Freitag mit.

Von dpa