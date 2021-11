Verdachtsfälle auf Omikron-Variante in Essen und Düsseldorf

Düsseldorf (dpa)

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es nun Verdachtsfälle der neuen Omikron-Variante des Coronavirus. Es gebe in Essen und in Düsseldorf erste Verdachtsfälle, die jetzt mittels Sequenzierung überprüft werden, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Sonntag laut Mitteilung. Die «Rheinische Post» (Sonntag/Printausgabe Montag) hatte darüber zuerst berichtet.

Von dpa