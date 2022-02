Verdächtiger nach Böllerwurf in Essener Stadion festgenommen

Die Polizei hat nach einem Böllerwurf beim Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster einen Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Ermittler am Freitagmorgen mit. Details sollen bei einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr mitgeteilt werden.

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen.

Beim Stand von 1:1 waren kurz nach dem Ausgleich der Gäste in der 72. Minute Feuerwerkskörper aus der Essener Fankurve in Richtung Spielfeld geflogen, wo sich Münsters Auswechselspieler aufhielten. Ein Spieler erlitt ein Knalltrauma. Der Schiedsrichter hatte die Begegnung zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen - und pfiff sie nach fast einer halben Stunde Unterbrechung nicht mehr an.