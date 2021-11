Verdi-Chef: «Werden keinen Corona-Notabschluss akzeptieren»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke hat die Beschäftigten an den Unikliniken gegen die Kritik verteidigt, dass sie mitten in der Corona-Pandemie mit Warnstreiks die Gesundheit der Patienten aufs Spiel setzen würden. «Das Wohl der Patientinnen und Patienten hat für uns immer oberste Priorität»», sagte Werneke am Donnerstag bei der zentralen Großkundgebung vor dem Düsseldorfer Landtag. Nach Verdi-Angaben waren rund 4000 Demonstranten aus dem öffentlichen Dienst in die NRW-Landeshauptstadt gekommen. «Wenn sich alle, die sich an den Warnstreikaktionen beteiligen wollten, in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen wären, wären die Kliniken leer gewesen», betonte der Verdi-Chef.

Von dpa