Verdi droht mit unbefristeten Streiks an NRW-Unikliniken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Kurz vor dem Ablauf ihres 100-Tage-Ultimatums für bessere Arbeitsbedingungen in den nordrhein-westfälischen Unikliniken fasst die Gewerkschaft Verdi unbefristete Streiks ins Auge. «Der Leidensdruck ist groß, die Entschlossenheit aber auch», sagte die Verdi-Landesfachbereichsleiterin, Katharina Wesenick, am Donnerstag. Von unbefristeten Streiks sei in der kommenden Woche auszugehen. Die Verdi-Mitglieder der sechs NRW-Unikliniken konnten darüber in den letzten Wochen abstimmen. Das Ergebnis werde in den nächsten Tagen feststehen, so Wesenick. Verdi geht davon aus, dass im Streikfall Notdienstvereinbarungen genutzt und nicht-akute Eingriffe in den Kliniken verschoben werden.

Von dpa