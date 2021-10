Verdi: Keine Streiks bei Eurowings für Herbstferien geplant

Düsseldorf (dpa)

Im Tarifstreit über die Bezahlung der Kabinenbeschäftigten bei der Lufthansa-Tochter Eurowings will die Gewerkschaft Verdi auf Warnstreiks während der Herbstferien verzichten. Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky sagte am Freitag: «Beide Seiten ringen hart, aber konstruktiv um eine Lösung des Tarifkonfliktes.» Dafür brauche es etwas Zeit. «Diese zwei bis drei Wochen ohne weitere Eskalation werden wir uns nun nehmen. Streiks in den Herbstferien sind daher nicht zu erwarten.»

Von dpa