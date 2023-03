Verdi NRW rechnet mit hoher Streikbeteiligung am Montag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Gewerkschaft Verdi rechnet bei den großangelegten Warnstreiks im Verkehrssektor an diesem Montag mit einer hohen Streikbeteiligung der Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen. Allein im öffentlichen Nahverkehr nähmen voraussichtlich mehr als 10.000 Beschäftigte an den geplanten Warnstreikaktionen teil, sagte ein Sprecher von Verdi NRW der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa