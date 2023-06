Verdi ruft Beschäftigte im Handel zu Warnstreik auf

Bochum (dpa/lnw)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Groß- und Außenhandels in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Zu einer Kundgebung in Bochum würden etwa 1800 Beschäftigte aus 51 Betrieben erwartet, teilte die Gewerkschaft mit. Dort werde die Verdi-Verhandlungsführerin für den Groß- und Außenhandel, Silke Zimmer, zu den Streikenden sprechen. Mit der Aktion wollen die Beschäftigten den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 13. Juni statt.

Von dpa