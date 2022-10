Verdi ruft zu zweitägigem Streik bei Commerzbank-Tochter auf

Frankfurt (dpa)

Wegen möglicher Warnstreiks bei einer Commerzbank-Tochter müssen Kunden der Bank am Dienstag und Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben mit Auswirkungen auch auf den Zahlungsverkehr rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 1700 Beschäftigte von ComTS in Hamm, Duisburg, Erfurt, Halle und Magdeburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Daher könne es zu Verzögerungen bei Überweisungen oder der Bewilligung von Krediten kommen, so die Gewerkschaft. Die Commerzbank ließ eine Anfrage zu den möglichen Auswirkungen am Montag unbeantwortet.

Von dpa