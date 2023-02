Verdi setzt Warnstreiks im Öffentlichen Dienst fort

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. An diesem Donnerstag stehen unter anderem kommunale Verwaltungen im Zentrum. Verdi hat Arbeitsniederlegungen bei der Stadtverwaltung Bielefeld, der Stadt- und Kreisverwaltung Recklinghausen, beim Ruhrverband sowie bei den Stadtwerken Bochum angekündigt.

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil.

Darüber hinaus sollen die Sparkassen Recklinghausen und Bottrop sowie das Bottroper Knappschaftskrankenhaus bestreikt werden. Insgesamt sei am Donnerstag allerdings mit weniger Ausständen zu rechnen als an vergangenen Tagen, sagte Verdi-Sprecher Udo Milbret am Mittwoch. Im Nahverkehr seien zunächst keine weiteren Warnstreiks geplant.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die 640.000 Beschäftigten in NRW. Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen dies in Nordrhein-Westfalen als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.