Verdi will mit Galeria über neuen Tarifvertrag verhandeln

Frankfurt/Main (dpa)

Nach der überraschenden Kündigung des Sanierungstarifvertrages durch den angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will die Gewerkschaft Verdi mit der Unternehmensleitung über einen neuen Abschluss verhandeln. «Nicht nur das Unternehmen, auch die rund 17.000 Beschäftigten befinden sich in einer Notlage. Deshalb werden wir einen Tarifvertrag verhandeln, der existenzsichernde Einkommen garantiert», erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Donnerstag nach einer Sitzung der Tarifkommission in Frankfurt am Main.

Von dpa