Verfolgungsjagd nach Automatensprengung: Laser gegen Polizei

Kierspe (dpa/lnw)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Kierspe (Märkischer Kreis) hat es eine Verfolgungsjagd gegeben, bei der die Täter mit einem Laserpointer auf die Polizei zielten. Nach rund 40 Kilometern Flucht nahmen die Beamten drei Verdächtige in Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) fest, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß.

Von dpa