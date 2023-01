Verhinderter Einbrecher schläft am Tatort ein

Unna (dpa/lnw)

Beim Versuch, in eine Tankstelle einzubrechen, soll ein Mann in Unna am Tatort eingeschlafen sein. Zeugen hätten in der Nacht zum Montag ein lautes Geräusch gehört und dann beobachtet, wie eine Person gegen die Eingangstür der Tankstelle geschlagen habe, hieß es im Polizeibericht. «Danach ging der Mann zu Boden.»

Von dpa