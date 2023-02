Verlängert: «Himmelsleiter» leuchtet bis Herbst über Münster

Münster (dpa/lnw)

Das Kunstwerk «Himmelsleiter» leuchtet länger als geplant in Münster. Oberbürgermeister, Künstlerin, Kirchengemeinde und Sponsoren haben sich auf eine Verlängerung des Projekts bis Herbst 2023 geeinigt, teilte die Stadt Münster jetzt mit. Das Werk der Wienerin Billi Thanner hängt seit September 2022 am Turm der Lambertikirche am Prinzipalmarkt in der Innenstadt und ist bei Dunkelheit weiter über die Stadtgrenze hinaus zu sehen.

Von dpa