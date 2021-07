Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus: Gebäude unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Niederzier (Kreis Düren) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 84-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem habe sich bei dem Einsatz am Freitag ein Feuerwehrmann verletzt, der ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde.

Offenbar hätten im ausgebauten Keller zwei Bautrockner Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die fünf Bewohner des Hauses hätten das Gebäude selbstständig verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Rauchentwicklung sei das Haus derzeit allerdings nicht bewohnbar.