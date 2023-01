Verletzte Feuerwehrleute in Silvesternacht: Zeugen gesucht

Büren (dpa/lnw)

Nach Böllerwürfen auf Feuerwehrmänner mit zwei verletzten Einsatzkräften in der Silvesternacht in Büren bei Paderborn sucht die Polizei Zeugen sowie Film- und Fotoaufnahmen des Geschehens. Beim Löschen eines Heckenbrandes seien plötzlich Böller auf die Feuerwehrleute geflogen, durch die zwei Einsatzkräfte Verletzungen erlitten, wie die Polizei am Montag bei ihrem Zeugenaufruf erklärte. Ein 19-jähriger Verdächtiger sei am Tatort festgehalten worden. Einer anderen Person sei die Flucht gelungen.

Von dpa