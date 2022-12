Verletzte nach zwei Angriffen mit Messern in Köln

Köln (dpa/lnw)

Bei zwei Auseinandersetzungen in Köln sind zwei junge Männer mit Messern verletzt worden - einer von ihnen schwer. Zunächst soll ein 14-Jähriger am Donnerstagabend nach einem Streit von einem 15-Jährigen geschlagen und mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden sein, teilte die Polizei mit. Der Jüngere kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der 15-jährige Tatverdächtige wurde noch am Abend gestellt.

Von dpa