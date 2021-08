Verletzung der Muskelhülle: Bellarabi fällt drei Wochen aus

Bayer 04 Leverkusen muss über den Bundesliga-Auftakt am kommenden Samstag beim 1. FC Union Berlin hinaus auf Karim Bellarabi verzichten. Der 31-Jährige zog sich am Samstag im DFB-Pokalspiel beim 1. FC Lok Leipzig eine Verletzung der Muskelhülle im rechten Oberschenkel zu. Das ergaben die Untersuchungen am Sonntag. Er wird nach Vereinsangaben voraussichtlich drei Wochen ausfallen. Bellarabi hatte beim 3:0-Erfolg der Leverkusener in Leipzig den vorentscheidenden zweiten Treffer erzielt.