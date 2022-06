Vermeintliches Diebesopfer ist selbst ein Dieb

Münster (dpa/lnw)

Mit dem Ruf nach der Polizei im Bahnhof in Münster hat sich ein 55-Jähriger am Freitag keinen Gefallen getan. Er sei in der Bahnhofsmission bestohlen worden, lautete sein Vorwurf. Die ermittelnden Beamten aber fanden dafür laut Mitteilung keine Hinweise. Ganz im Gegenteil. Als das vermeintliche Opfer sich am Freitagmorgen ausweisen sollte und sich dabei komisch benahm, fanden die Polizisten bei ihm Diebesgut. Darunter waren mehrere Handys, Laptops, ein Tablet, weitere Elektroartikel, Führerscheine, Ausweise und Kreditkarten. Einige der Fundstücke waren nach Diebstählen bereits zur Fahndung ausgeschrieben.

Von dpa