Vermisste Frau vom Würmsee: Mordanklage erhoben

Im Fall einer mutmaßlich bei Hannover ermordeten Frau hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Ein 54 Jahre alter Mann aus Warburg in Ostwestfalen steht im Verdacht eine 56-Jährige erstochen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch bestätigte. Das Opfer wurde bisher nicht entdeckt.

Der Verdächtige soll die Frau am 11. September ermordet haben. Sie lebte allein mit ihrem Hund in einem abgelegenen, kleinen Holzhaus in der Nähe des Würmsees in Burgwedel (Region Hannover). Am 10. September war sie zuletzt gesehen worden. Als sie zu einer Verabredung mit einer Freundin am 11. September nicht erschien, alarmierte diese die Polizei. Zuvor hatten mehrere Medien über die Anklage berichtet.

Polizisten fassten den Tatverdächtigen am 23. Oktober in Schweden. DNA-Spuren und ein Blitzerfoto in der Nähe des Tatortes brachten die Beamten auf die Spur des Mannes aus der Kleinstadt im Kreis Höxter, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Er war den Angaben nach vorbestraft. Nur wenige Tage vor dem Mord, am 3. September, soll er eine Seniorin ausgeraubt haben. Auch für diese Tat wird er angeklagt.