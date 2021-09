Vermisster Junge im Schrank: Gericht verhängt Haftstrafe

Ein Junge in Recklinghausen wird Hunderte Male sexuell missbraucht. Während des zweieinhalbjährigen Zeitraums wird er vom Täter in seiner Wohnung versteckt. Jetzt wurde das Urteil gesprochen.

Im Prozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch eines Jungen in Recklinghausen ist der Täter zu insgesamt neun Jahren Haft verurteilt worden. Darüber hinaus ordnete das Bochumer Landgericht am Donnerstag die Unterbringung des Deutschen in der Sicherungsverwahrung an. Der anfangs 13 Jahre alte Junge war im Sommer 2017 verschwunden und erst zweieinhalb Jahre später durch Zufall entdeckt worden. Als die Polizei die Wohnung des 46-jährigen Angeklagten wegen eines Kinderpornografie-Verdachts durchsuchte, fand sie den Jungen in einem Schrank. Er soll die Wohnung während der gesamten Zeit nicht verlassen haben.