Vermutlich illegales Autorennen: Auto landet im Park

Mutmaßlich bei einem illegalen Autorennen ist in Viersen einer der Beteiligten mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einem Park gelandet.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Dabei wurden der 19-jährige Fahrer und eine weitere Person in dem Wagen leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten zuvor laut den Ermittlungen drei Autos beobachtet, die in der Nacht auf Samstag kurz nach Mitternacht hupend und mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab gefahren sein sollen. Die Polizei fand den zweiten Wagen, der Fahrer des möglicherweise dritten Wagens flüchtete.