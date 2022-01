Verpuffung in Gebäude von Chempark: Vier Verletzte

Leverkusen (dpa/lnw)

Bei einer Verpuffung in einem Gebäude des Chemparks in Leverkusen sind am Montag vier Personen verletzt worden. Das teilte das Unternehmen am Montagabend via Twitter mit. Zunächst war lediglich ein Verletzter gemeldet worden. «Im Laufe des Einsatzes haben sich weitere Personen bei unserem medizinischen Dienst gemeldet, so dass sich die Zahl der Verletzten nun auf vier erhöht hat.» Alle seien schon nach kurzer Zeit wieder aus der medizinischen Behandlung entlassen worden.

Von dpa