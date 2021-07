Verschlüsselte Handys: Polizei schnappt Drogenbande

Bei Einsätzen gegen die organisierte Kriminalität hat die Polizei Bielefeld am Mittwoch zehn Objekte in den Kreisen Lippe und Hameln-Pyrmont in Niedersachsen durchsucht. Vorausgegangen war die Auswertung verschlüsselter Chats krimineller Banden. Die Beamten waren in Detmold, Oerlinghausen und Aerzen unterwegs. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Detmold wurden dabei sechs Personen festgenommen und Bargeld sowie Drogen sichergestellt.

Die Ermittlungen nach der Auswertung von sogenannten Encrochat-Daten durch Europol und das Bundeskriminalamt aus dem Jahr 2020 konzentrierten sich auf eine Tätergruppe, die im großen Stil mit Betäubungsmitteln in der Region handelte. Als Köpfe konnten laut Mitteilung ein 29- und 38-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Fünf Untersuchungshaftbefehle wurden bei der Aktion am Morgen in Wohnungen vollstreckt. Eine weitere Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Französische und niederländische Ermittler hatten Chatprotokolle des im Untergrund agierenden Krypto-Handy-Anbieters Encrochat sichergestellt. Allein in Deutschland folgten mehr als 2250 Ermittlungsverfahren. Die Bande im Kreis Lippe setzte laut Mitteilung den Drogenhandel bis heute fort, obwohl der Handyanbieter seine Kunden aufgefordert hatte, die Smartphones zu vernichten. Ob die Handys weiter benutzt wurden, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch Teil der laufenden Ermittlungen.