Versorger: Stromausfall dauert wohl noch mehrere Stunden

Der bereits seit Freitagabend anhaltende Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises wird laut Energieversorger Westnetz wohl noch mehrere Stunden dauern. «Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit nicht absehen können, wann der Strom zugeschaltet werden kann. Die Arbeiten werden noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen», erklärte Westnetz zum Stand der Arbeiten via Twitter am Samstagnachmittag.

Der Versorger versucht nach eigenen Angaben auf verschiedenen Wegen, Zehntausende Menschen nach dem Brand in einer Umspannanlage so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen. Etwa die stark beschädigten Teile der 10 000-Volt-Schaltanlage in Neunkirchen-Seelscheid würden gereinigt, so Westnetz. Zudem liefen Tiefbauarbeiten für eine provisorische Versorgung über eine Anbindung an eine 30 000-Volt-Spannungsebene.

«Wir arbeiten somit parallel an 2 Lösungen, um eine zeitnahe und sichere Versorgung herzustellen», unterstrich das Unternehmen. Westnetz hatte zuvor bereits ebenfalls via Twitter erklärt, dass zahlreiche Notstromaggregate an unterschiedlichen Stellen im Einsatz seien.

Ein Kurzschluss hatte nach Angaben des Energieversorgers am frühen Freitagabend zu einem Brand in der Umspannanlage geführt. Demzufolge waren mit Stand Samstagmorgen rund 41 000 Einwohner in den Kommunen Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth ohne Strom.