Versorger: Zahlreiche Notstromaggregate im Einsatz

Neunkirchen-Seelscheid (dpa)

Wegen des großflächigen Stromausfalls in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises mit Zehntausenden Betroffenen sind nach Angaben des Energieunternehmens etliche Notstromaggregate in Betrieb genommen worden. «Zahlreiche Notstromaggregate sind an den unterschiedlichsten Stellen der betroffenen Gemeinden im Einsatz, um die Wiederversorgung in Teilen zu ermöglichen. Das alles erfolgt in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen», teilte der Westnetz am frühen Samstagnachmittag via Twitter mit.

Von dpa