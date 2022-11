Verständnis für Hummels-Frust: «Das war sein großes Ziel»

Dortmund (dpa)

Nach der Nicht-Nominierung in den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick bekommt Mats Hummels Unterstützung von seinem Verein Borussia Dortmund. «Natürlich ist das sehr enttäuschend für Mats. Und sicherlich ist das für ihn nicht leicht zu akzeptieren, weil er in den vergangenen Wochen und Monaten sehr, sehr stabile Leistungen gezeigt hat», sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Donnerstag. Der Innenverteidiger habe die Entscheidung schon am Mittwochabend «sehr, sehr schwierig aufgenommen», so Kehl.

Von dpa