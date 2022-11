Versuchte Geldautomatensprengungen: Täter flüchtig

Köln/Bornheim (dpa/lnw)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Köln und Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) versucht, Geld bei zwei Automatensprengungen zu erbeuten - in beiden Fällen vergeblich. Gegen Mitternacht hätten die Täter im Kölner Stadtteil Lindenthal einen Sprengsatz gelegt, der sich jedoch nicht entzündet habe, teilte die Polizei mit. Die Täter seien mit einem Fahrzeug geflohen.

Von dpa