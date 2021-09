Versuchter Mord in Rumänien: Brüder festgenommen

Zivilfahnder haben zwei wegen versuchten Mordes international gesuchte Brüder in Düsseldorf aufgespürt. Die 30 und 33 Jahre alten Männer seien in Rumänien bereits rechtskräftig zu je sieben Jahren Haft verurteilt worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Nach einem Hinweis, dass sie sich nach Düsseldorf abgesetzt haben könnten, bat die rumänische Polizei um Amtshilfe. Personenfahnder spürten sie tatsächlich in einem Wohnkomplex in Düsseldorf-Garath auf. Die beiden hätten sich widerstandslos festnehmen lassen.

Nach einem Streit in Rumänien sollen sie ihrem Opfer aufgelauert und es zusammengeschlagen haben. Dann hätten sie versucht, den Mann mit einem Pferde-Fuhrwerk zu überfahren, berichtete ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Das Opfer habe schwere Kopfverletzungen erlitten.