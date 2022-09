Versuchter Totschlag: 56-Jähriger am Airport verhaftet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Obwohl er in Deutschland wegen versuchten Totschlags gesucht wurde, ist ein 56-Jähriger von der Türkei nach Düsseldorf geflogen. Noch am Flughafen seien dem Mann aus dem münsterländischen Gronau am Mittwochabend Handschellen angelegt worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Von dpa