Versunkenes Ausflugsschiff «Moornixe» wird geborgen

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Das nach dem Juli-Ruhrhochwasser versunkene Ausflugsschiff «Moornixe» in Mülheim an der Ruhr soll heute geborgen werden. Zunächst werde das Wrack vorsichtig an die Wasseroberfläche gedrückt, sagte Schiffseigner Heinz Hülsmann. Taucher einer Bergungsfirma verlegten dafür Bergeschläuche und Ketten unter dem Schiff, die am Morgen aufgepumpt werden sollen. Dann sollen Feuerwehrleute den übrigen Kraftstoff aus dem Tank pumpen. Das Schiff soll schließlich mit einem Kran aus dem Wasser gehoben werden. Dies könne aber einige Tage dauern, sagte Hülsmann.

Von dpa