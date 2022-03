Verteidiger Schmitz bleibt bis 2024 beim 1. FC Köln

FC Köln und Benno Schmitz haben den Vertrag bis 2024 verlängert. Der ehemalige Leipziger und beim FC Bayern ausgebildete Schmitz spielt seit 2018 für die Kölner. Mit bislang 23 Einsätzen zählt der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger in der aktuellen Spielzeit zu den Leistungsträgern. «Benno ist einer der Stabilisatoren unserer Mannschaft. Er spielt eine richtig gute Saison und hat eine starke Entwicklung gemacht, die ich noch nicht am Ende sehe», sagte Trainer Steffen Baumgart in einer Mitteilung.