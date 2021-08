Verteidigungsministerin besucht Panzerbrigade in Augustdorf

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Mittwoch die Panzerbrigade 21 in Augustdorf besucht. Dabei sprach die Verteidigungsministerin mit Soldatinnen und Soldaten und zivilen Beschäftigten der Kaserne im Kreis Lippe. Die mit rund 5600 Kräften besetzte Brigade ist Teil des Heeres und steht zeitweise unter Nato-Kommando. Bei einer Vorführung ließ sich Kramp-Karrenbauer das Hauptwaffensystem, den Kampfpanzer Leopard 2, im Gefecht auf dem Übungsplatz in der Senne zeigen.