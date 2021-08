Vertrag auf Schalke aufgelöst: Mascarell wechselt nach Elche

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 kann in Omar Mascarell einen weiteren Großverdiener von der Gehaltsliste streichen. Der Mittelfeldspieler kehrt in seine spanische Heimat zum Erstligisten FC Elche zurück. Eine Ablöse kassiert der finanziell angeschlagene Revierclub dafür aber nicht. Der ursprünglich bis zum Sommer 2022 datierte Vertrag mit dem 28-Jährigen wurde aufgelöst. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Zuvor hatte in Matija Nastasic bereits ein Profi mit üppigem Gehalt den FC Schalke verlassen - zum AC Florenz.

«Für Omar gilt letztlich dasselbe wie für Matija Nastasic und andere Spieler, die Verträge mit einem gewissen finanziellen Volumen besitzen, nämlich, dass sie keine Zukunft in der 2. Bundesliga haben», sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Mascarell war 2018 nach zwei Jahren als Leihspieler für Eintracht Frankfurt für rund zehn Millionen Euro von Real Madrid nach Gelsenkirchen gekommen. In der Abstiegssaison war Mascarell zeitweise Kapitän der Königsblauen.

In Amine Harit versucht Schalke noch einen weiteren prominenten Spieler bis zum 31. August zu transferieren.