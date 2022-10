Vertretung auch mit weniger als fünf Schwerbehinderten

Erfurt (dpa)

Das Amt der Schwerbehindertenvertretung ist nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts nicht vorzeitig beendet, wenn die Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten in einem Betrieb unter fünf sinkt. «Eine ausdrückliche Regelung, die das Erlöschen der Schwerbehindertenvertretung bei Absinken der Anzahl schwerbehinderter Beschäftigter unter den Schwellenwert vorsieht, besteht im Gesetz nicht, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) am Mittwoch in Erfurt in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen (7 ABR 27/21). Das BAG bezog sich bei seiner Entscheidung auf einen Passus im Sozialgesetzbuch.

Von dpa