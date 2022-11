Verwaltungsgericht: Antrag von Schönbohm gegen Arbeitsverbot

Köln (dpa)

Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, wehrt sich juristisch gegen das Verbot von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), seine Dienstgeschäfte auszuüben. Das zuständige Verwaltungsgericht Köln bestätigte den Eingang eines entsprechenden Eilantrags des 53-Jährigen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Der Eilantrag ist am vergangenen Montag hier eingegangen», sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Der «Spiegel» hatte zuerst berichtet.

