VfB Friedrichshafen kämpft sich ins Bundesliga-Finale

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind nach einem Kraftakt ins Finale um die deutsche Meisterschaft eingezogen. Das Team von Trainer Mark Lebedew gewann die hart umkämpfte dritte Halbfinal-Partie bei den SWD Pollervolleys Düren am Mittwoch mit 3:2 Sätzen (20:25, 25:20, 25:22, 28:30, 19:17) und entschied die «Best-of-five»-Serie dadurch vorzeitig mit 3:0 für sich. Die Friedrichshafener dürfen somit weiter auf den Gewinn ihres ersten Meistertitels seit sieben Jahren hoffen.

In der zweiten Halbfinalserie ging Meister Berlin Recycling Volleys gegen die United Volleys Frankfurt wieder mit 2:1 in Führung. Die Berliner bezwangen die Hessen am Mittwoch mit 3:0 Sätzen (25:18, 25:17, 25:22) und sind nur noch einen Schritt vom Finaleinzug entfernt.