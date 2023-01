VfL Bochum testet gegen Zürich und Luzern

Fußball-Bundesligist VfL Bochum bestreitet innerhalb des Trainingslagers in Jerez de la Frontera vom 7.

Bochums Trainer Thomas Letsch an der Seitenlinie.

bis 14. Januar zwei Testspiele gegen Erstligaclubs aus der Schweiz. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zunächst auf den Grasshopper Club Zürich (10. Januar/15.00 Uhr) und am 13. Januar auf den FC Luzern (15.00 Uhr). Ein weiterer Testspielgegner steht noch nicht fest. Trainingsauftakt an der Castroper Straße ist am 2. Januar um 10.30 Uhr.