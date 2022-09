Viel Regen und kühle Temperaturen zum Herbstbeginn in NRW

Essen (dpa/lnw)

Nach dem Start in den Herbst müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf eine regnerische Woche einstellen. Am Montag zieht aus Nordwesten kommend Regen auf, der sich im Laufe des Tages über ganz NRW ausbreitet, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise kann es im Bergland und im Nordwesten zu starken bis stürmischen Böen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 14 Grad, in den Hochlagen 8 bis 11 Grad.

Von dpa