Viel Sonne am Rosenmontag: Glättegefahr in den Nächten

Essen (dpa/lnw)

Sonnig, mild und trocken: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich am Sonntag und zum Wochenstart auf freundliches Wetter freuen. Am Rosenmontag gebe es mindestens neun bis zehn Stunden Sonnenschein, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Zudem sei es in den kommenden Tagen weitgehend niederschlagsfrei und nur schwach windig. Lediglich in der Eifel seien vereinzelte Windböen möglich.

Von dpa