Viel Sonne am Tag, frostige Temperaturen in der Nacht

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwarten zur Mitte der Woche hin tagsüber viel Sonne und Minusgrade in der Nacht. Am Dienstag wird es zunächst neblig, bevor es im Tagesverlauf überwiegend sonnig bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf drei bis sechs Grad. In der Nacht wird es dann mit minus vier bis minus sieben Grad deutlich kälter, im Bergland können die Werte sogar auf bis zu minus neun Grad fallen. Örtlich kann sich Reifglätte bilden.

Von dpa