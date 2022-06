Viel Sonne in NRW: Mittwoch bis 28 Grad

Essen (dpa/lnw)

Nach Schauern und Gewittern wird die erste Wochenhälfte in Nordrhein-Westfalen überwiegend sonnig und trocken. Am Montagvormittag sei es im Nordwesten heiter, in der Südosthälfte des Landes könne es noch einzelne Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mit. Teils sei Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter möglich. Ab dem Mittag soll der Regen auch im Südosten nachlassen und der Himmel auflockern. Die Temperaturen erreichen demnach am Montag 19 bis 23 Grad.

Von dpa