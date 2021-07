Viel weniger ausländische Studienanfänger an NRW-Unis

In Pandemiezeiten haben viel weniger Ausländer ein Studium an einer Hochschule in Nordrhein-Westfalen begonnen als zuvor. Die Zahl der sogenannten Bildungsausländer, die im ersten Semester waren, sank im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 um 22,2 Prozent auf 16 395, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Es geht um Ausländer und Deutsche, die im Ausland zur Schule gegangen sind und zum Studium nach Deutschland kommen. Grund für den Rückgang dürfte Corona gewesen sein - dadurch traten viele junge Menschen kein Studium in Deutschland an und planten um.