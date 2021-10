Viele Teilzeitstudierende in NRW: Weniger Angebote

Gütersloh (dpa)

Nordrhein-Westfalen nimmt bei der Zahl der Teilzeitstudierenden in Deutschland einen Spitzenplatz ein. Mit einer Quote von 13,1 Prozent liegt NRW nach Hamburg (21,1) auf Platz 2, wie eine Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh von Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigt. Die Studie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Von dpa