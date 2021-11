Viele westfälische Arztpraxen bieten Impf-Samstage im Advent

Dortmund (dpa/lnw)

Mehr als 100 Arztpraxen in Westfalen-Lippe bieten zusätzliche Impf-Samstage in der Adventszeit an. Um der wachsenden Nachfrage nach der Corona-Impfung - insbesondere jedoch nach dem Auffrischungs-Pieks - gerecht zu werden, öffnen zahlreiche Haus- und Kinderärzte sowie Niedergelassene anderer Fachrichtungen ihre Praxen an den kommenden vier Samstagen bis Weihnachten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe am Dienstag mit.

Von dpa