Viele Wolken in NRW erwartet: Am Dienstag lockert es auf

Essen (dpa/lnw)

Am Montag ist der Himmel in Nordrhein-Westfalen mit dicken Wolken bedeckt. Der Tag startet noch recht freundlich und klar, nach und nach ziehen die Wolken aber von Westen heran und verdichten sich zu einer dicken Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Im Westen des Landes werde es dazu regnen - bei Höchsttemperaturen von 13 bis 16 Grad. Auch in der Nacht zum Dienstag bleibe es überwiegend stark bewölkt.

Von dpa