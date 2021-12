Viele Wolken und etwas Regen zum Jahreswechsel erwartet

Essen (dpa/lnw)

Zum Jahreswechsel bleibt das Wetter in Nordrhein-Westfalen unbeständig mit milden Temperaturen. Der Donnerstag beginnt verbreitet bedeckt und mit Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Essen mitteilte. Später lässt der Regen von Südwesten her allmählich nach, im Norden und Nordosten wird den ganzen Tag Niederschlag erwartet. Zeitweise weht ein böiger Wind, im Bergland kann es vereinzelt stürmische Böen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad im Münsterland und 16 Grad am Rhein.

Von dpa