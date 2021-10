Viele Wolken, wenig Sonne in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Am Donnerstag ist der Himmel in Nordrhein-Westfalen überwiegend bewölkt - die Sonne zeigt sich kaum. Vor allem im Bergland fällt dazu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag (DWD) mitteilte. Nur vereinzelt könne es im Laufe des Tages etwas auflockern. Aus Westen wehe schwacher bis mäßiger Wind - bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad. In der Nacht zum Freitag rutschen die Temperaturen auf 10 bis 7 Grad, im höheren Bergland auf 4 Grad.

